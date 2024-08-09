Китай оскаржує у СОТ тарифи на електромобілі, запроваджені ЄС

Китай подав скаргу до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі.

Про це із постанням на заяву Міністерства торгівлі Китаю пише Bloomberg.

У Китаї зазначають, що метою такого кроку є захист прав та розвитку індустрії електромобілів.

Крмі того, Пекін вважає, що рішенню ЄС бракує фактичної та юридичної основи, воно "серйозно порушило правила СОТ і підірвало глобальну співпрацю в боротьбі зі зміною клімату".

"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої неправомірні дії та разом захистити економічну та торговельну співпрацю Китаю та ЄС, а також стабільність ланцюжка поставок електромобілів", – додали у мінторгівлі Китаю.

Відносини Пекіна з ЄС погіршилися останніми місяцями, оскільки блок наближає свою політику щодо Китаю до політики США.

Минулого місяця ЄС запровадив тимчасові тарифи на імпорт деяких автомобілів з Китаю. Тоді цей крок швидко засудив Пекін.

Китай вже погрожував помстою європейським фермерам і виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.

США також прагнули обмежити надходження електромобілів китайського виробництва, підвищуючи мита до понад 100%, оскільки вони стверджують, що Пекін наповнює світ дешевими товарами. Зараз Канада розглядає аналогічні кроки.