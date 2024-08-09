Китай оскаржує у СОТ тарифи на електромобілі, запроваджені ЄС

Китай подав скаргу до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) через рішення Європейського Союзу запровадити мита на китайські електромобілі.
Про це із постанням на заяву Міністерства торгівлі Китаю пише Bloomberg.
У Китаї зазначають, що метою такого кроку є захист прав та розвитку індустрії електромобілів.
Крмі того, Пекін вважає, що рішенню ЄС бракує фактичної та юридичної основи, воно "серйозно порушило правила СОТ і підірвало глобальну співпрацю в боротьбі зі зміною клімату".
"Ми закликаємо ЄС негайно виправити свої неправомірні дії та разом захистити економічну та торговельну співпрацю Китаю та ЄС, а також стабільність ланцюжка поставок електромобілів", – додали у мінторгівлі Китаю.
Відносини Пекіна з ЄС погіршилися останніми місяцями, оскільки блок наближає свою політику щодо Китаю до політики США.
Минулого місяця ЄС запровадив тимчасові тарифи на імпорт деяких автомобілів з Китаю. Тоді цей крок швидко засудив Пекін.
Китай вже погрожував помстою європейським фермерам і виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французької алкогольної промисловості.
США також прагнули обмежити надходження електромобілів китайського виробництва, підвищуючи мита до понад 100%, оскільки вони стверджують, що Пекін наповнює світ дешевими товарами. Зараз Канада розглядає аналогічні кроки.
- Тим часом китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном у відповідь на обмеження Брюсселем експорту китайських електромобілів.
- Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі ‒ до 38,1%, які почали діяти з 4 липня.
- Потім стало відомо, що уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.
- Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Зараз Пекін погрожує відплатою європейським фермерам та виробникам літаків і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників спиртних напоїв.
- ЄС наразі вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра.
- У липні Європейський Союз і Сербія підписали угоду про розвиток проєкту з видобутку літію та виробничих ланцюжків для акумуляторів, необхідних для електромобілів, щоб забезпечити ними Європу. Однак у самій Снрбії проти цього протестують.