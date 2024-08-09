Шведський уряд заявив про перший за 50 років від'ємний баланс міграції

У 2024 році більше людей залишило країну, ніж прибуло в неї.

Поки Європа потерпає від міграційної кризи, протилежна ситуація спостерігається у Швеції: країна цьогоріч прийме найменшу кількість шукачів притулку з 1997 року.

Як пише Deutsche Welle, про зменшення потоку мігрантів повідомив шведський уряд. За підрахунками чиновників, вперше за останніх пів століття у Швеції буде від'ємний баланс міграції: більше людей залишать країну за підсумками 2024 року, аніж в неї прибудуть.

Міністерка з питань міграції Марія Стенергор розповіла журналістам, що різниця вже склала щонайменше 5700 осіб. За її словами, тренд до зниження кількості шукачів притулку сприяє єдності у суспільстві та слугує запобіжником від дискримінації.