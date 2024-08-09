Мадуро заборонив у Венесуелі мережу X на 10 днів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро видав указ щодо заборони на території країни соціальної мережі X. Проте захід тимчасовий - лише на 10 днів.

Як пише Reuters, диктатору не сподобався контент про президентські вибори, який поширювався колишнім Twitter, зокрема заклики підтримати протести населення проти фальсифікацій. Мадуро також має конфліктні відносини із власником мережі Ілоном Маском.

Політик продовжує наполягати на тому, що здобув перемогу під час волевиявлення, хоча дані опозиції свідчать про успіх суперника Мадуро Едмундо Гонзалеса.

Раніше цього тижня президент також закликав прихильників відмовитися від використання месенджера WhatsApp, аргументуючи це погрозами, які нібито надходять у повідомленнях поліціянтам та військовослужовцям.