За попередніми даними, серйозних руйнувань немає.

Японське метеорологічне агентство (JMA) повідомило, що на заході Японії стався землетрус магнітудою 7,1 бали. Через це оголосили попередження про цунамі.

Як пише Reuters, попередньо обійшлося без серйозних руйнувань.

Землетрус стався увечері в четвер біля японської префектури Міядзакі на великому острові Кюсю.

Деякі з попереджень щодо цунамі, спочатку виданих для тихоокеанського узбережжя великих західних островів Кюсю та Сікоку, були скасовані, за винятком Міядзакі.

Комісія JMA, скликана після землетрусу, вважає, що зараз існує «відносно більша ймовірність» ще одного сильного землетрусу біля тихоокеанського узбережжя західної частини Японії.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. Понад 15 000 людей загинули в результаті землетрусу магнітудою у 9 балів у 2011 році, який спровокував руйнівне цунамі та потрійну аварію реактора на атомній електростанції.

У січні цього року землетрус магнітудою 7,6 бали забрав життя майже сотні людей.