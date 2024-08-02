Мінкульт та японське агентство JICA планують співпрацювати щодо відновлення культурної інфраструктури

Зокрема, йдеться про приведення у відповідність до технічних вимог сховищ для культурних цінностей у музеях. Ще один глобальний проєкт – реновація Національного реставраційного центру.

У четвер, 1 серпня, відбулась зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з командою Японського агентства міжнародного співробітництва JICA. Сторони обговорили можливу підтримку України щодо реалізації інфраструктурних проєктів у сфері культури, повідомляє пресслужба міністерства.

“Ми працюємо над приведенням у відповідність до технічних вимог сховищ для культурних цінностей у музеях. Ми також маємо потребу у створенні спеціалізованого депозитарію, зокрема, розробці проєктної документації та фінансовій підтримці технічного переоснащення. Крім того, ще один глобальний проєкт – реновація Національного реставраційного центру. Ця інституція працює на максимумі своїх можливостей, але в орендованому непристосованому приміщенні. Ми вже знайшли приміщення для релокації. Нині потребуємо переоснащення та підвищення кваліфікації працівників”, – розповів Ростислав Карандєєв.

Очільник МКІП також наголосив на інформаційних викликах. Зараз Україна активно посилює роботу з прифронтовими територіями, які найбільше піддаються впливу ворожої пропаганди, тож нас цікавить співпраця з японською стороною щодо інформаційної підтримки цих регіонів.

“Наша команда займається питаннями відбудови та відновлення України. Ми надаємо допомогу, мета якої забезпечити екстрені потреби, проте, ми зацікавлені й у співпраці щодо питань сфери культури, бо ми розуміємо її можливості. Культура є джерелом енергії для безпосередньої відбудови та відновлення міст конкретних країн”, – зазначив заступник генерального директора Групи місцевого та регіонального розвитку Департаменту управління інфраструктурою Головного офісу JICA Наомічі Муроока.