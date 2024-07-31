За сюжетом стрічки головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до Сицилії, щоб допомагати доньці доглядати за онуком.

На стримінговій платформі Netflix вийшла українсько-італійська сімейна комедія “Коза Ностра. Мама їде”, повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Головні ролі зіграли українська актриса Ірма Вітовська, італійський актор Джовані Кальканьйо та італійська акторка українського походження Юлія Соболь. Картину зняв італійський режисер Джованні Дота, пише nv.ua.

За сюжетом стрічки головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком.

“Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав… Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову”, ‒ йдеться у повідомленні.

Влада влаштовується прибиральницею, але “стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та “еформаторкою дотепер старої, неефективної та, головне, негуманної мафії”.

Фільм створили компанії Pepito Produzioni й Rai Cinema (Італія) та FILM.UA Group (Україна) за підтримки Держагентства з питань кіно.