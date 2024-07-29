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Оприлюднено причину смерті ірландської співачки Шинейд О’Коннор

56-річна ірландка померла рік тому, її тіло знайшли у лондонському будинку.

Оприлюднено причину смерті ірландської співачки Шинейд О’Коннор
Фото: Independent Newspapers Ireland/NLI Collection

Співачка Шинейд О’Коннор померла від хронічної обструктивної хвороби легень і бронхіальної астми.

Це підтверджує її свідоцтво про смерть, пише The Guardian.

Новину вперше оприлюднило у неділю видання Irish Independent ‒ через рік після смерті ірландської воклістки та активістки у віці 56 років.

Перший чоловік і близький друг О’Коннор Джон Рейнольдс зареєстрував свідоцтво про смерть у Лондоні минулої середи.

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У документі зазначено, що О’Коннор померла від “загострення хронічної обструктивної хвороби легень і бронхіальної астми разом із інфекцією нижніх дихальних шляхів низького ступеня”.

О’Коннор померла 26 липня минулого року у своєму будинку на півдні Лондона, де поліція знайшла жінку. 

У січні коронер встановив, що її смерть була природньою.

  • Протягом своєї тридцятирічної кар’єри О’Коннор отримала міжнародну популярність зі своїм кавером на пісню Прінса “Nothing Compares 2 U” 1990 року. Цей трек привернув до неї увагу, іноді всупереч бажанням співачки.
  • В очах громадськості вона стала відомою як відверта активістка, зокрема розірвавши фотографію Папи Івана Павла II під час виступу Saturday Night Live у 1992 році.
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