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Львівське дзвонарство, бойківська писанка, та інше: до Нацпереліку культурної спадщини додали шість нових елементів

Тепер місцеві громади мають вжити заходів щодо їх охорони.

Львівське дзвонарство, бойківська писанка, та інше: до Нацпереліку культурної спадщини додали шість нових елементів
Бойківська писанка
Фото: МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини шість нових елементів.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Згідно з повідомленням міністерства, до переліку увійшли: 

  • традиція дзвонарства у Львові; 
  • культура приготування та споживання "засипаної капусти" Львівщини; 
  • традиція створення бойківської писанки булавкою; 
  • обряд встановлення "віхи" на Переяславщині; 
  • програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України; 
  • техніка вишивки "городоцький шов" або "городоцький стіб".

Тепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

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