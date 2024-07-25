Львівське дзвонарство, бойківська писанка, та інше: до Нацпереліку культурної спадщини додали шість нових елементів

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини шість нових елементів.
Про це повідомила пресслужба МКІП.
Згідно з повідомленням міністерства, до переліку увійшли:
- традиція дзвонарства у Львові;
- культура приготування та споживання "засипаної капусти" Львівщини;
- традиція створення бойківської писанки булавкою;
- обряд встановлення "віхи" на Переяславщині;
- програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України;
- техніка вишивки "городоцький шов" або "городоцький стіб".
Тепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.
- У червні Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.
- Раніше, в травні, до Нацпереліку додали весільний обряд "Читання корони", що побутує на території Волині.
- У лютому Мінкультри додало 4 елементи до переліку: традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині; традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині; кавова традиція кримських татар; агир ава ве Хайтарма – традиційний танець кримських татар.