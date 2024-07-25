Львівське дзвонарство, бойківська писанка, та інше: до Нацпереліку культурної спадщини додали шість нових елементів

Тепер місцеві громади мають вжити заходів щодо їх охорони.

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини шість нових елементів.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Згідно з повідомленням міністерства, до переліку увійшли:

традиція дзвонарства у Львові;

культура приготування та споживання "засипаної капусти" Львівщини;

традиція створення бойківської писанки булавкою;

обряд встановлення "віхи" на Переяславщині;

програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України;

техніка вишивки "городоцький шов" або "городоцький стіб".

Тепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.