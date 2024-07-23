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На 81-му Венеційському кінофестивалі покажуть два українських фільми

Фестиваль пройде з 28 серпня по 7 вересня 2024 року.

На 81-му Венеційському кінофестивалі покажуть два українських фільми
Постер 81-го Венеційського кінофестивалю
Фото: labiennale.org

81-й Венеційський кінофестиваль оприлюднив програму. У секції “Поза конкурсом – нон-фікшн” покажуть, зокрема, стрічку української режисерки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить" (Songs of Slow Burning Earth). Це друга повнометражна документальна робота режисерки. Фільм присвячений змінам, що відбулись в Україні протягом двох років після початку повномасштабного вторгнення. У цій самій секції покажуть також фільм російсько-канадійської режисерки Анастасії Трофімової “Росіяни на війні” (Russians At War). Трофімова знімала цю стрічку протягом року, супроводжуючи один з російських батальйонів, що вторглись в Україну в 2022 році.

Кадр з фільму &quot;Пісні землі, що повільно горить&quot;
Фото: надано командою фільму
Кадр з фільму "Пісні землі, що повільно горить"

У конкурсну програму 81-го Венеційського кінофестивалю увійшли нові стрічки Луки Гуаданьїно, Педро Альмодовара, Тодда Філіпса, Джастіна Курзеля та ін.; у секцію “поза конкурсом – фікшн” – «Вовки» Джона Ватта з Бредом Піттом і Джорджем Клуні в головних ролях, “Зламана лють” Такеші Кітано та ін; у секцію “поза конкурсом – серіали” – тб-шоу Альфонсо Куарона, Томаса Вінтерберга, Джо Райта та ін.

Крім того, у програмі Biennale Colledge Cinemа покажуть дебютний повний метр української режисерки Жанни Озірної “Медовий місяць”. Це фільм про пару, яка опинилась в окупації. Головні ролі виконали Роман Луцький та Ірина Нірша. 

Бекстейдж фільму “Медовий місяць”
Фото: facebook/filmhoneymoon
Бекстейдж фільму “Медовий місяць”

81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, організований Венеційською Бієнале, пройде з 28 серпня по 7 вересня 2024 року.

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