На 81-му Венеційському кінофестивалі покажуть два українських фільми

81-й Венеційський кінофестиваль оприлюднив програму. У секції “Поза конкурсом – нон-фікшн” покажуть, зокрема, стрічку української режисерки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить" (Songs of Slow Burning Earth). Це друга повнометражна документальна робота режисерки. Фільм присвячений змінам, що відбулись в Україні протягом двох років після початку повномасштабного вторгнення. У цій самій секції покажуть також фільм російсько-канадійської режисерки Анастасії Трофімової “Росіяни на війні” (Russians At War). Трофімова знімала цю стрічку протягом року, супроводжуючи один з російських батальйонів, що вторглись в Україну в 2022 році.

Фото: надано командою фільму Кадр з фільму "Пісні землі, що повільно горить"

У конкурсну програму 81-го Венеційського кінофестивалю увійшли нові стрічки Луки Гуаданьїно, Педро Альмодовара, Тодда Філіпса, Джастіна Курзеля та ін.; у секцію “поза конкурсом – фікшн” – «Вовки» Джона Ватта з Бредом Піттом і Джорджем Клуні в головних ролях, “Зламана лють” Такеші Кітано та ін; у секцію “поза конкурсом – серіали” – тб-шоу Альфонсо Куарона, Томаса Вінтерберга, Джо Райта та ін.

Крім того, у програмі Biennale Colledge Cinemа покажуть дебютний повний метр української режисерки Жанни Озірної “Медовий місяць”. Це фільм про пару, яка опинилась в окупації. Головні ролі виконали Роман Луцький та Ірина Нірша.

Фото: facebook/filmhoneymoon Бекстейдж фільму “Медовий місяць”

81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, організований Венеційською Бієнале, пройде з 28 серпня по 7 вересня 2024 року.