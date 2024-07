Кіно і Кафка: від Орсона Веллса до Девіда Лінча

На 58-му кінофестивалі в Карлових Варах представили унікальну ретроспективну програму The Wish to Be a Red Indian: Kafka and Cinema, присвячену століттю з дня смерті письменника родом з Праги. Вона є прекрасним прикладом якісної програмної методології, яку не так часто можна зустріти на фестивалях.

Кінокритикиня Соня Вселюбська відвідала деякі покази цієї об’ємної програми і на прикладах розповідає, чому оповита міфами фігура Кафки так приваблює кінематографістів.