Театр ім. Франка покаже «Конотопську відьму» у Хмельницькому, Вінниці і Луцьку

Театр ім. Івана Франка оголосив про великі гастролі містами України восени вистав «Конотопська відьма» та «Безталанна» Івана Уривського. Про це повідомили у театрі.
Зокрема, «Конотопську відьму» покажуть у :
- Хмельницькому - 4 жовтня в приміщенні Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру ім. Старицького;
- Вінниці - 5 жовтня-є у театрі ім. Садовського;
- Луцьку - 27 листопада (Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка).
«Безталанну» привезуть у:
- Полтаву - 1 листопада (приміщенні Полтавського ПД "Листопад");
- Черкаси - 2 листопада (приміщення Черкаського ПК "Дружби народів");
- Львів - 26 листопада, в приміщенні театру ім. М. Заньковецької.
Квитки можна придбати на сайтах квиткових операторів.
Про “Конотопську відьму”:
- «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського користується величезною популярністю: квитки на неї моментально розбирають на декілька місяців уперед; вистава також стала стала вірусною в TikTok.
- В інтерв’ю LB.ua Іван Уривський розповів, що є випадки із фальшивими квитками на виставу: їх продають з рук, через OLX та інші сторонні сайти; він попросив глядачів купувати квитки виключно через сайт театру, його застосунок, або через касу.
- Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”.
- Прем'єра вистави відбулась 28 квітня 2023; її тривалість 1 год 20 хв.