Театр ім. Франка покаже «Конотопську відьму» у Хмельницькому, Вінниці і Луцьку

«Безталанну» під час гастрольного туру поставлять у Львові, Полставі і Черкасах.

Театр ім. Івана Франка оголосив про великі гастролі містами України восени вистав «Конотопська відьма» та «Безталанна» Івана Уривського. Про це повідомили у театрі.

Зокрема, «Конотопську відьму» покажуть у :

Хмельницькому - 4 жовтня в приміщенні Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру ім. Старицького;

- 4 жовтня в приміщенні Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру ім. Старицького; Вінниці - 5 жовтня-є у театрі ім. Садовського;

- 5 жовтня-є у театрі ім. Садовського; Луцьку - 27 листопада (Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка).

«Безталанну» привезуть у:

Полтаву - 1 листопада (приміщенні Полтавського ПД "Листопад");

- 1 листопада (приміщенні Полтавського ПД "Листопад"); Черкаси - 2 листопада (приміщення Черкаського ПК "Дружби народів");

- 2 листопада (приміщення Черкаського ПК "Дружби народів"); Львів - 26 листопада, в приміщенні театру ім. М. Заньковецької.

Квитки можна придбати на сайтах квиткових операторів.

Про “Конотопську відьму”: