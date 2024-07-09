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Театр ім. Франка покаже «Конотопську відьму» у Хмельницькому, Вінниці і Луцьку

«Безталанну» під час гастрольного туру поставлять у Львові, Полставі і Черкасах.

Театр ім. Франка покаже «Конотопську відьму» у Хмельницькому, Вінниці і Луцьку
Сцена з вистави 'Конотопська відьма'
Фото: ft.org.ua

Театр ім. Івана Франка оголосив про великі гастролі містами України восени вистав «Конотопська відьма» та «Безталанна» Івана Уривського. Про це повідомили у театрі.

Зокрема, «Конотопську відьму» покажуть у :

  • Хмельницькому - 4 жовтня в приміщенні Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру ім. Старицького;
  • Вінниці - 5 жовтня-є у театрі ім. Садовського;
  • Луцьку - 27 листопада (Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка).

«Безталанну» привезуть у:

  • Полтаву - 1 листопада (приміщенні Полтавського ПД "Листопад");
  • Черкаси - 2 листопада (приміщення Черкаського ПК "Дружби народів"); 
  • Львів - 26 листопада, в приміщенні театру ім. М. Заньковецької.

Квитки можна придбати на сайтах квиткових операторів. 

Про “Конотопську відьму”:

  • «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського користується величезною популярністю: квитки на неї моментально розбирають на декілька місяців уперед; вистава також стала стала вірусною в TikTok.
  • В інтерв’ю LB.ua Іван Уривський розповів, що є випадки із фальшивими квитками на виставу: їх продають з рук, через OLX та інші сторонні сайти; він попросив глядачів купувати квитки виключно через сайт театру, його застосунок, або через касу.
  • Цьогоріч «Конотопська відьма» отримала Шевченківську премію у категорії “Театральне мистецтво”.
  • Прем'єра вистави відбулась 28 квітня 2023; її тривалість 1 год 20 хв.

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