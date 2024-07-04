Українська стрічка “Назавжди-Назавжди” вийде в прокат 21 листопада

Виробники фільму “Назавжди-Назавжди” змінили дату виходу стрічки у прокат.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Тепер фільм“Назавжди-Назавжди” вийде в кінотеатрах України 21 листопада.

“Назавжди-Назавжди” режисерки Анни Бурячкової - cтрічка про молодих та нерозважливих в темні часи, які “навігують коханням, досліджують власну сексуальність та грають один з одним в жорстокі ігри, в яких ніколи немає переможців”.