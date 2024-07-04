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Українська стрічка “Назавжди-Назавжди” вийде в прокат 21 листопада

Режисерка фільму - Анна Бурячкова.

Українська стрічка “Назавжди-Назавжди” вийде в прокат 21 листопада
Кадр з фільму «Назавжди-назавжди»
Фото: надано Анною Бурячковою

Виробники фільму “Назавжди-Назавжди” змінили дату виходу стрічки у прокат.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Тепер фільм“Назавжди-Назавжди” вийде в кінотеатрах України 21 листопада.

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“Назавжди-Назавжди” режисерки Анни Бурячкової - cтрічка про молодих та нерозважливих в темні часи, які “навігують коханням, досліджують власну сексуальність та грають один з одним в жорстокі ігри, в яких ніколи немає переможців”.

  • У квітні цього року українська стрічка “Назавжди-назавжди” отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Стамбулі.

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