Українська кіноспільнота вимагає прозорого конкурсу у Раду з Держпідтримки кінематографії

Українська кіноспільнота опублікувала відкритий лист із вимогою провести прозоре формування комісії, яка оцінюватиме майбутній конкурс до Ради з Держпідтримки кінематографії. Зокрема, вимагають утворювати комісію шляхом жеребкування під контролем народних депутатів та журналістів з прямою трансляцією.

У листі також вказують, що формуванням комісії та проведенням конкурсу опікується Держкіно, яке в минулому проводило конкурси у непрозорий спосіб. Також висловлюють припущення, що Держкіно спробує сформувати “кишенькову” Раду з метою фіналізації результатів 19 пітчінгу, на якому розподіляють майже 600 млн грн.

Наразі лист підписали близько 10 культурних об’єднань, зокрема, Спілка кінематографістів України, Українська кіноакадемія, Українська гільдія режисерів, ГО «Коаліція дієвців культури».

Наводимо текст листа повністю:

Відкритий лист Української кіноспільноти

Українська кіноспільнота підтримує оголошення конкурсу на обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії (далі — Рада). Адже, нарешті, після перемоги у судових процесах Національної спілки кінематографістів України, з’явився шанс зупинити беззаконня, що з ініціативи Держкіно тривало понад рік. Переобрання Ради було ключовою вимогою кіноспільноти, яка вже тривалий час вимушена вести безперервну боротьбу за існування українського кінематографу. Відсутність діалогу між Держкіно та кіноспільнотою, неефективне використання коштів державного бюджету, конфлікт інтересів та саботаж підтримки українського кінопродукту стали причинами численних акцій протесту та відкритих листів до керівництва держави. Прикро, що вимоги кіноспільноти було задоволено лише внаслідок рішення судового процесу, який тривав рік, а не через вимоги Закону, запит спільноти та здорового глузду.

Ми нагадуємо, що на початку року українські кінематографісти вимагали перенаправлення всіх запланованих на підтримку кіно коштів (600 млн гривень) на ЗСУ через недовіру до їх розподілу.

Звернення підписали понад 700 представників індустрії та провідні фахові організації. Такі дії викликані наступними обставинами:

- Відсутність діалогу між Держкіно та кіноспільнотою.

- Відсутність з боку Держкіно прозорості та неупередженості у прийнятті рішень та розподілі бюджетних коштів.

- Неефективне використання коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії.

- Конфлікт інтересів у складі Ради, де кошти спрямовуються на комерційні проєкти, пов'язані з членами Ради.

- Саботаж підтримки українського кінопродукту, зокрема, Держкіно не підтримувало навіть на рівні комунікацій документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав премію Оскар.

- Збільшення квот на фінансування комерційних телесеріалів внаслідок зменшення підтримки українського кіновиробництва.

- Некомпетентність керівництва Держкіно.

- Перевищення повноважень керівництвом Держкіно та перешкоджання просуванню українських фільмів у світі.

Сьогодні нас турбує непрозорість процедури відбору до конкурсної комісії, адже Держкіно має визначальний вплив на цей процес. Ми нагадуємо, що в минулому Держкіно уникало проведення прозорих конкурсів на обрання нових членів Ради. Також ми усвідомлюємо, що конкурс зараз оголошено задля фіналізації результатів 19 пітчінгу, оголошеного нелегітимною Радою з державної підтримки кінематографії, і занепокоєні ризиками непрозорості майбутнього конкурсу через незрозумілість процедури відбору до конкурсної комісії, де Держкіно може вирішити все на свій розсуд. Ці побоювання не безпідставні, адже Держкіно всіляко противилося проведенню прозорого конкурсу на обрання нових членів Ради що може призвести до корупційних ризиків та порушень Закону.

У зв’язку з цим, українська кіноспільнота висуває наступні вимоги:

1. Прозора процедура відбору: Ми вимагаємо забезпечити прозорість процесу відбору кандидатів у комісію шляхом жеребкування під контролем народних депутатів, журналістів і з прямою трансляцією в мережі Інтернет, як це практикується в інших конкурсах, зокрема в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) та інших державних структурах.

2. Громадський контроль: Ми будемо уважно стежити за всіма етапами конкурсу і закликаємо громадян взяти участь у цьому процесі.

3. Відставка Голови Держкіно: Ми вимагаємо звільнення Марини Кудерчук, яка своїми діями сприяла виникненню поточної ситуації та неефективному використанню бюджетних коштів. Її подальша присутність на посаді може негативно вплинути на прозорість та неупередженість майбутніх конкурсів, що знов поставить під питання їх законність. ЇЇ дії на посаді очільниці Держкіно не один рік руйнують кіногалузь та завдають репутаційної шкоди на міжнародному рівні,

4. Перенаправити заплановані на 2024 рік на державну підтримку кінематографії бюджетні кошти на потреби Сил Оборони, окрім визначених законодавством зобов'язань Держкіно.

Українська кіноспільнота висловлює готовність підтримати державні органи у забезпеченні прозорості й справедливості процесу відбору та діяльності Ради з державної підтримки кінематографії.

Українська кіноспільнота запрошує всіх небайдужих долучитись до обговорення актуальної проблеми щодо непрозорості конкурсних процедур обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії.

Подія «Ризики непрозорого конкурсу Ради з державної підтримки кінематографії» відбудеться:

Дата: 03 липня 2024 року

Час: 14:00

Місце проведення: Український кризовий медіацентр (УКМЦ)

Адреса: Київ, вулиця Хрещатик, 2 (Український дім)

Ця подія стане важливою платформою для дискусії, на якій буде порушено питання щодо корупційних ризиків, які можуть виникнути через відсутність прозорості конкурсу. Ми обговоримо необхідність запровадження чітких правил та громадського контролю для забезпечення чесності та прозорості процесу.

Для участі у події або висвітлення її у ЗМІ, просимо заповнити форму для акредитації: https://bit.ly/3RKqp5y

Цей відкритий лист підписали: