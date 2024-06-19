Держкіно проведе конкурс до Ради з Державної підтримки кінематографії

Державне агенство України з питань кіно оголосило початок приймання документів від організацій на участь у складі конкурсної комісії, яка згодом проведе конкурс з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії. Про це повідомила пресслужба Держкіно.
До складу конкурсної комісії входять п’ять осіб: два представники від Держкіно та три представники від організацій. Пропонувати членів до конкурсної комісії мають право творчі спілки, громадські та господарські організації, статути яких передбачають діяльність у сфері кінематографії та/або телебачення і діяльність яких є активною не менше трьох років.
Члени конкурсної комісії мають особисто (офлайн) бути присутніми на засіданнях комісії.
Документи можна подавати до 20.00 30 червня 2024 року.
Про Раду з Державної підтримки кінематографії:
- Рада з Державної підтримки кінематографії приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розпоряджається бюджетними коштами.
- Цього року йдеться про розподіл майже 600 млн на 19-му конкурсі Держкіно, який стартував 6 червня. Велика частина кіноспільноти бойкотує цей конкурс, оскільки вважає керівництво Держкіно некомпетентним, а Раду – нелегітимною.
- Повноваження тепрерішнього складу Ради закінчилися в березні 2023-го.
- 7 березня 2023 Кабінет міністрів видав розпорядження, за яким повноваження членів Ради подовжено на період воєнного стану.
- 10 березня 2023 Українська кіноакадемія, Національна спілка кінематографістів України та Українська Гільдія Режисерів виступили проти подовження повноважень Ради.
- 12 травня 2023 Національна спілка кінематографістів подала позов проти розпорядження Кабінету Міністрів.
- 23 квітня 2024 Шостий апеляційний Київський адміністративний суд ухвалив, що рішення Кабміну було незаконним.
- Після цього Держкіно подало клопотання у Верховний Суд; він його задовольнив і зупинив рішення адміністративного суду.
- Однак 12 червня Верховний суд визнав теперішній склад Ради нелегітимним.