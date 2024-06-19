Держкіно проведе конкурс до Ради з Державної підтримки кінематографії

Державне агенство України з питань кіно оголосило початок приймання документів від організацій на участь у складі конкурсної комісії, яка згодом проведе конкурс з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

До складу конкурсної комісії входять п’ять осіб: два представники від Держкіно та три представники від організацій. Пропонувати членів до конкурсної комісії мають право творчі спілки, громадські та господарські організації, статути яких передбачають діяльність у сфері кінематографії та/або телебачення і діяльність яких є активною не менше трьох років.

Члени конкурсної комісії мають особисто (офлайн) бути присутніми на засіданнях комісії.

Документи можна подавати до 20.00 30 червня 2024 року.

Про Раду з Державної підтримки кінематографії: