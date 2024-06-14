Верховний суд визнав Раду з Державної підтримки кінематографії нелегітимною

Верховний суд України постановою від 12.06.2024 визнав Раду з Державної підтримки кінематографії нелегітимною. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів.

Рада з Державної підтримки кінематографії приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розпоряджається бюджетними коштами. Цього року йдеться про розподіл майже 600 млн на 19-му конкурсі Держкіно, який стартував 6 червня. Велика частина кіноспільноти бойкотує цей конкурс, оскільки вважає керівництво Держкіно некомпетентним, а Раду – нелегітимною.

Повноваження тепрерішнього складу Ради закінчилися в березні 2023-го.

7 березня 2023 Кабінет міністрів видав розпорядження, за яким повноваження членів Ради подовжено на період воєнного стану.

10 березня 2023 Українська кіноакадемія, Національна спілка кінематографістів України та Українська Гільдія Режисерів виступили проти подовження повноважень Ради.

12 травня 2023 Національна спілка кінематографістів подала позов проти розпорядження Кабінету Міністрів.

23 квітня 2024 Шостий апеляційний Київський адміністративний суд ухвалив, що рішення Кабміну було незаконним.

Після цього Держкіно подало клопотання у Верховний Суд; він його задовольнив і зупинив рішення адміністративного суду.

На думку адвокатки юридичної компанії Axon Partners Надії Денисюк, яка представляє інтереси позивача, після останньої постанови Верховного суду Держкіно має провести конкурс до нового складу Ради. Після цього – оголосити новий конкурс на розподіл бюджетних коштів.