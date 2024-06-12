Суддя з російським паспортом Богдан Львов програв апеляцію щодо поновлення на посаді

Колишній суддя Верховного суду Богдан Львов, у якого СБУ виявила російський паспорт, програв апеляцію щодо поновлення на посаді. Про це пишуть "Ґрати".
Справу слухав Шостий апеляційний суд. 30 травня він не зміг ухвалити рішення по цій справі.
На нинішньому засідання суд скасував рішення першої інстанції про поновлення Львова на суді.
"Судді задовольнили апеляційну скаргу Верховного суду та відмовили Богдану Львову у поновленні на посаді судді Верховного суду та нарахуванні йому заробітної плати за час вимушеного прогулу", – повідомили журналісти.
Львов може подати касацію.
Справа Богдана Львова
- Справа голови Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду тягнеться ще з 2022. Тоді журналісти "Радіо Свободи" з'ясували, що в 1999 році український суддя оформив собі в Москві російський паспорт. У 2012 він його поновив – після досягнення необхідного для цього віку.
- У жовтні того ж року СБУ підтвердила, що Львов – громадянин Росії. Через декілька днів Верховний Суд відрахував його зі складу суддів, але той вирішив повернутися на посаді та подав позов до "легендарного" в найгірших сенсах ОАСКу. У зв'язку з ліквідацією цього суду справу передали його наступнику – Київському окружному адмінсуду. І суддя цього суду в січні 2024 Альона Кушнова зобов'язала Верховний Суд поновити Богдана Львова на посаді.
- Це рішення Верховний суд вирішив скасувати. Докладно про справу та те, які ризики може створити повернення Львова, читайте в матеріалі "На шляху до поновлення у Верховному Суді з російським паспортом: хронологія подій у справі Богдана Львова".