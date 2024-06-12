Суддя з російським паспортом Богдан Львов програв апеляцію щодо поновлення на посаді

Колишній суддя Верховного суду Богдан Львов, у якого СБУ виявила російський паспорт, програв апеляцію щодо поновлення на посаді. Про це пишуть "Ґрати".

Справу слухав Шостий апеляційний суд. 30 травня він не зміг ухвалити рішення по цій справі.

На нинішньому засідання суд скасував рішення першої інстанції про поновлення Львова на суді.

"Судді задовольнили апеляційну скаргу Верховного суду та відмовили Богдану Львову у поновленні на посаді судді Верховного суду та нарахуванні йому заробітної плати за час вимушеного прогулу", – повідомили журналісти.



Львов може подати касацію.

Справа Богдана Львова