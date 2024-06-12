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Російська армія з "Ураганів" обстріляла село на Харківщині, є поранені

Уночі під обстрілами було селище Козача Лопань Харківського району.

Російська армія з "Ураганів" обстріляла село на Харківщині, є поранені
обстріли Харківської області
Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Курилівка на Харківщині внаслідок російських обстрілів 12 червня поранень зазнали двоє людей. Російська армія обстріляла село з РСЗВ "Ураган", пише Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 12 червня близько 9:30 окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли житловий сектор у с. Курилівка Купʼянського району. Отримали поранення двоє чоловіків віком 61 та 64 років”, - йдеться у дописі.

За даними прокуратури, вночі війська РФ ударили по селу Липці Харківського району, там зруйновано будівлі пожежної частини. Також вночі під обстрілами було селище Козача Лопань Харківського району. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Купʼянської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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