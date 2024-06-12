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У Києві 13 червня пройде прощання із загиблим фотографом, капітаном ЗСУ Арсеном Федосенком

Чин похорону та прощання відбудеться о 12:00 у Михайлівському соборі. О 14:00 на Байковому кладовищі розпочнеться поховання з військовими почестями.

У Києві 13 червня пройде прощання із загиблим фотографом, капітаном ЗСУ Арсеном Федосенком
Арсен Федосенко
Фото: Facebook / Anna Kyrii

У Києві 13 червня пройде прощання із загиблим військовим фотографом, капітаном ЗСУ Арсеном Федосенком. Про це повідомила дружина загиблого героя, заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій. 

“Друзі, побратими! Запрошуємо вас на прощання з Арсеном Федосенком, капітаном Збройних сил України. Арсен загинув на Харківщині при виконанні бойового завдання. Чин похорону та прощання відбудеться в четвер 13 червня о 12.00 у Михайлівському соборі. О 14:00 на Байковому кладовищі розпочнеться поховання з військовими почестями. О 16:00 запрошуємо всіх вас вшанувати пам’ять про Арсена та його любов до життя і розділити з нами тризну з українським вином, яке він багато років плекав, популяризував та любив”, – написала Анна Кирій.

Також вона повідомила, що тризна відбудеться на березі Дніпра в Києві. З метою безпеки, конкретна локація буде повідомлена на цвинтарі. З Михайлівського собору буде організований трансфер на Байкове кладовище та далі на місце проведення тризни. 

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