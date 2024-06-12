Через негоду знеструмлені понад 200 населених пунктів у 6 областях

З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів.

Через погодні умови станом на ранок 12 червня є знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ. З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів.

Як повідомили в "Укренерго", через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

З технологічних причин без електропостачання залишились населені пункти у Миколаївській області.

На Херсонщині увечері під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів. Знеструмлювались споживачі м. Херсон. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене. Пізніше, вночі, при огляді було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів. Споживачі не знеструмлювались, тривають ремонтні роботи.

На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.

Вчора дією захисту відключались дві високовольтні повітряні лінії у західному та північному регіонах. До кінця доби обидві лінії були повернуті в роботу.

В компанії нагадали, що сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 15:00 до 23:00.

Фото: Укренерго Стан енергосистеми

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", – додали в "Укренерго".

Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 796 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.