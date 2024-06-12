Окупанти за добу здійснили 27 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 27 обстрілів (92 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Блешня – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Леонівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сумська область
Сумський район:
Голишівське – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Веселівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Волфине – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Запсілля – 3 вибухи, ймовірно СПГ; 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Водолаги – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Порозок – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Миропілля – 7 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.
Катеринівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Петрушівка – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Славгород – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Пономаренки – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Конотопський район:
Бояро-Лежачі – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Рівне – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Шосткинський район:
Об’єднане – 2 обстріли: 27 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Шалигине – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.