На Харківщині окупанти влучили FPV-дроном у авто, поранений чоловік

Російська армія обстрілювала Харківську область протягом доби. У Вовчанську окупанти влучили FPV-дроном у авто, поранено чоловіка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"11 червня 19:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, м. Вовчанськ. Влучання FPV-дрон в автівку. Поранено чоловіка", – написав Синєгубов у телеграмі.

О 18:38 поблизу села Піщане Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли два приватні будинки та господарча споруда.

Близько 17:54 у с. Новоплатонівка Ізюмсього району внаслідок обстрілу горів будинок на площі.

Біля 16:35 у с. Металівка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ-250 пошкоджене приватне володіння.

О 08:30 в с. Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждала жінка.

На Харківському напрямку противник пʼять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де на даний час триває бій. Наміри противника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 790 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.