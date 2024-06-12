​На Київщині через падіння уламків є пошкодження обʼєктів в двох районах області

Одна людина отримала поранення, але від госпіталізації відмовилася.

В ніч на 12 червня під час майже двогодинної тривоги ворог атакував Київщину ракетами та БпЛА. Через падіння уламків є пошкодження обʼєктів в двох районах області, одна людина отримала поранення.

Про це повідомили у Київській ОВА.

В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують пожежу на Київщині

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення.

Всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки. Робота триває.

Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

У Київській міській адміністрації заявили про 100-відсотково успішну роботу сил протиповітряної оборони під час нічної комбінованої атаки ворога.

Росіяни використали для обстрілу столиці крилаті ракети Х-101, випущені з бортів стратегічної авіації, ударні безпілотники типу "Шахед" та, за попередньою інформацією, балістику. Усі засоби ураження заходили на Київ практично одночасно.