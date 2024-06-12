Норвегія профінансує ППО для України на 240 мільйонів євро

Міністерство закордонних справ Норвегії на своїй сторінці у мережі X заявило про виділення 240 мільйонів євро для посилення протиповітряної оборони України.
125 мільйонів із цієї суми підуть на спільну ініціативу скандинавської держави разом з Німеччиною, Данією та Нідерландами щодо поставок 100 ракет для системи Patriot, про яку раніше оголошував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
- 31 травня Україна та Норвегія підписали двосторонню угоду щодо гарантій безпеки.
- Голова збройних сил країни вважає, що у НАТО є лише 2-3 роки на підготовку до відсічі можливій загрозі з боку Росії.