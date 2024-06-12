Норвегія профінансує ППО для України на 240 мільйонів євро

125 мільйонів підуть на програму з надання нашій державі 100 ракет до системи Patriot.

Міністерство закордонних справ Норвегії на своїй сторінці у мережі X заявило про виділення 240 мільйонів євро для посилення протиповітряної оборони України.

125 мільйонів із цієї суми підуть на спільну ініціативу скандинавської держави разом з Німеччиною, Данією та Нідерландами щодо поставок 100 ракет для системи Patriot, про яку раніше оголошував міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.