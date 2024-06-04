НАТО має два-три роки, щоб підготуватися до ризику з боку РФ, ‒ голова збройних сил Норвегії

Альянс НАТО має два-три роки на підготовку, перш ніж Росія відновить здатність проводити звичайні атаки.

Про це пише заявив голова Збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен, пише Bloomberg.

Це коротший термін, ніж передбачали деякі західні посадовці. Зараз члени Організації Північноатлантичного договору обговорюють нарощування військового потенціалу Росії та її здатність відновлювати сили, водночас ведучи повномасштабну війну проти України.

“У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до меншого термну через промислову базу, яка зараз працює в Росії”, ‒ сказав очільник ЗС.

Крістофферсен додав, що Москві потрібно для відновлення певний час і це дає союзникам вікно на наступні два-три роки для відновлення власних сил та запасів паралельно з підтримкою Києва.

Він також нагадав, що публічно президент Росії Володимир Путін заявляє про незацікавленість Кремля у війні з НАТО.