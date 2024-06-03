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Росіяни використовують азовські порти України, аби вивозити награбоване – Плетенчук

Окупанти використовують тільновий флот.

Росіяни використовують азовські порти України, аби вивозити награбоване – Плетенчук
Дмитро Плетенчук
Фото: Медіацентр Україна – Укрінформ

Для того, аби вивозити награбоване через азовські порти ворог зазвичай використовує тіньовий флот.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

«Вони досі продовжують використовувати азовські порти  України для того, щоб вивозити награбоване. Як це не дивно, вони досі знаходять, що звідти вивезти. Використовують для цього зазвичай тіньовий флот, який фактично не ходок в нормальні порти, тобто для того, щоб перекидати з Маріуполя і з Бердянська до своїх портів», – зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що в окупантів основна мета – «вивіз нашого збіжжя, металу та використання в своїх інтересах цієї акваторії».

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