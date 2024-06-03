Підлітки з ТОТ України проходитимуть військові навчання у РФ, — спротив

Понад дві з половиною тисяч дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей повинні пройти військовий вишкіл у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що в РФ влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "Воїн", у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до участі у бойових діях.

"Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки. Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "Воїн" Олександр Зайцев", — ідеться у повідомленні.