Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, на Харківському ворог активізувався, ‒ Генштаб

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень на лінії бойового зіткнення становить 59. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог активізувався на Харківському напрямку. Триває бій біля Липців.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.

Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до восьми, шість з яких тривають в районі Роздолівки. Тривають боєзіткнення на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.

На Оріхівському напрямку було відбито три спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки в районі Кринок.

Росіяни також завдають артилерійських ударів по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини та Сумщини.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.