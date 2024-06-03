Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, на Харківському ворог активізувався, ‒ Генштаб

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень на лінії бойового зіткнення становить 59. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог активізувався на Харківському напрямку. Триває бій біля Липців.
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.
Також активізувався ворог на Сіверському напрямку, де загальна кількість атак ворога за сьогодні зросла до восьми, шість з яких тривають в районі Роздолівки. Тривають боєзіткнення на Краматорському напрямку.
На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 27, з них 13 тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію.
На Времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій.
На Оріхівському напрямку було відбито три спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки. Ворог застосував авіацію.
На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки в районі Кринок.
Росіяни також завдають артилерійських ударів по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини та Сумщини.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
- Тижнева кількість бойових зіткнень незначно зменшилася, але на деяких напрямках Росія атакувала активніше, різко зросла кількість атак на південних напрямках.