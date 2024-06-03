Україна вдарила по ворожій ЗРК у Бєлгородській області. Удару могли задати американським HIMARS

В Бєлгородській області атаки зазнала ворожа ЗРК. За даними російського телеграм-каналу Astra, удару завдали з американських установок HIMARS 1-2 червня.
Під удар потрапило місце дислокації російських військових. Декілька одиниць військової техніки згоріли – це установки С-300/400.
- США тривалий час дозволяли Україні застосовувати американське озброєння лише для ударів по окупованій території України, але не по російській.
- 31 травня президент підтвердив, що Вашингтон надав обмежений дозвіл вражати військові цілі у Росії.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен уточнив, що запит від України стосувався бажання завдавати ударів по російських силах, які зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну.