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Україна вдарила по ворожій ЗРК у Бєлгородській області. Удару могли задати американським HIMARS

Декілька одиниць ворожої техніки згоріли. 

Україна вдарила по ворожій ЗРК у Бєлгородській області. Удару могли задати американським HIMARS
Наслідки удару
Фото: соцмережі

В Бєлгородській області атаки зазнала ворожа ЗРК. За даними російського телеграм-каналу Astra, удару завдали з американських установок HIMARS 1-2 червня.

Під удар потрапило місце дислокації російських військових. Декілька одиниць військової техніки згоріли – це установки С-300/400. 

  • США тривалий час дозволяли Україні застосовувати американське озброєння лише для ударів по окупованій території України, але не по російській.
  • 31 травня президент підтвердив, що Вашингтон надав обмежений дозвіл вражати військові цілі у Росії.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен уточнив, що запит від України стосувався бажання завдавати ударів по російських силах, які зосереджуються на російській стороні кордону та атакують Україну.
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