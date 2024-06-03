Україна вдарила по ворожій ЗРК у Бєлгородській області. Удару могли задати американським HIMARS

Під удар потрапило місце дислокації російських військових. Декілька одиниць військової техніки згоріли – це установки С-300/400.

В Бєлгородській області атаки зазнала ворожа ЗРК. За даними російського телеграм-каналу Astra, удару завдали з американських установок HIMARS 1-2 червня.

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