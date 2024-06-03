Оголосили про підозру очільнику "Юнармії" в Криму Гаврильчуку, який вербує школярів на війну

Він масово залучає місцевих школярів до мілітарної організації країни-агресора.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Гаврильчука – керівника "регіонального штабу "Юнармії" у тимчасово окупованому Криму.

Як йдеться у повідомленні СБУ, він масово залучає місцевих школярів до мілітарної організації країни-агресора.Зокрема, школи півострова мають вказівку направляти своїх учнів до "Юнармії", інструктори якої ідеологічно налаштовують дітей проти України.

Також там навчають школярів тактиці ведення бою і проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку.

Крім того, в місцевому осередку "Юнармії" запроваджені польові виходи з учнями для занять з мінно-вибухової справи. Наприкінці навчального року старшокласники складають відповідний "іспит", за результатами якого Гаврильчук особисто вербує "випускників" до збройних сил РФ.

"У такий спосіб фігурант виконує вказівку кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони", – уточнили у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти українців.