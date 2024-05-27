Заступнику міністра оборони РФ Криворучку повідомили про підозру

Він брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ до України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, який відповідає за забезпечення російських військ у війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, посадовець брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави.

Зокрема, за його наказами до окупаційних угруповань надходить зброя та боєприпаси, які виробляють підприємства військово-промислового комплексу РФ.

Також довели, що Криворучко особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет "Іскандер", які росіяни використовують для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – йдеться у повідомленні СБУ.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.