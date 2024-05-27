У НАТО обговорюють захист повітряного простору західної України зенітними комплексами блоку, ‒ Bild

У блоці НАТО обговорюють захист повітряного простору західної України зенітними комплексами Альянсу, пише німецьке видання Bild. Йдеться про територію, куди хочуть перенести тренування українських військових із іноземними інструкторами.

Ініціатором “розширеної ППО” виступає Польща, але остаточного рішення поки що немає.

Окрім того, за інформацією видання, низка країн НАТО, зокрема Велика Британія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція “передової логістики”.

Також обговорюють навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

“Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну”, ‒ сказав BILD ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.

Днями про це говорив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.