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Ідентифковано 3-х офіцерів РФ, які під час окупації Миколаївщини вбили людину і знущалися над цивільними

У березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області російські загарбники застрелили 53-річного чоловіка. Перед убивством громадянин України зазнав жорстоких тортур.

Ідентифковано 3-х офіцерів РФ, які під час окупації Миколаївщини вбили людину і знущалися над цивільними
Фото: Офіс Генпрокурора

Співробітники Головгого управління розвідки Міноборони України у взаємодії зі слідчими  Національної поліції ідентифікували трьох воєнних злочинців – офіцерів російської окупаційної армії, які жорстоко катували і вбили цивільного громадянина України.  

У березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області російські загарбники застрелили 53-річного чоловіка. Перед убивством громадянин України зазнав жорстоких тортур. 

Факт убивства і катувань цивільного виявили слідчі Нацполіції України, які натрапили на відповідний  аудіозапис перехоплення  розмови російських військовослужбовців.  

Внаслідок співпраці  ГУР МО та Нацполіції України було установлено особи воєнних злочинців – трьох офіцерів ЗС РФ, які на момент скоєння воєнного злочину перебували на території Снігурівського району Миколаївщини.  

За катування і умисне вбивство їм оголошено відповідні підозри. 

  

Зі свого боку, Офіс Генпрокрора повідомив, що, за даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовці 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ прибули на військовій техніці до будинку, в якому проживала староста села Новопетрівка. Вони вимагали у мешканців цього села зібрати і віддати зброю, яку селяни забрали напередодні під час відступу ЗС РФ. 

Один з військових РФ погрожував старості та іншій цивільній особі вбивством, направивши зброю у їх сторону та вистріливши автоматною чергою з відстані 3-4 метрів, імітуючи їх розстріл.  

Сприймаючи погрози життю як реальні, громадянин вирішив самостійно зібрати всю знайдену зброю та віднести в обумовлене військовослужбовцями ЗС РФ місце біля в’їзду в село.

Там двоє інших військовослужбовців десантно-штурмової дивізії ЗС РФ незаконно позбавили його волі, погрожуючи зброєю. Вони одягнули на руки потерпілого пластикові хомути та незаконно утримували його в місці розташування російських військ.

В цей час потерпілого катували – били ногами та руками, прикладом автомата, стискали нігті на руках плоскогубцями та спилювали зуби напильником.

Поблизу зрошувального каналу окупанти вбили потерпілого, вистріливши в голову.

Крім цього, ці ж двоє військовослужбовців незаконно позбавили волі іншу цивільну особу, погрожуючи застосуванням зброї. Вони зв’язали руки потерпілого та проти волі незаконно утримували декілька годин. В цей час били його ногами, руками та прикладом автомата.

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