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Росіяни готують ІПСО про повторний наступ із Білорусі, - ЦПД

Мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.

Росіяни готують ІПСО про повторний наступ із Білорусі, - ЦПД
Кордон із Білоруссю (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Упродовж цього тижня росіяни, ймовірно, просуватимуть тему повторного наступу з території Білорусі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде качати цю тему інформаційно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.

"Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом", - сказав він.

За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони. 

"Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині", - підсумував Коваленко.

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