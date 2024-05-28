Росіяни готують ІПСО про повторний наступ із Білорусі, - ЦПД

Упродовж цього тижня росіяни, ймовірно, просуватимуть тему повторного наступу з території Білорусі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза. На сьогодні ворог не має сил і засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде качати цю тему інформаційно", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога - розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.
"Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом", - сказав він.
За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони.
"Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині", - підсумував Коваленко.
- У березні ЦПД попереджав про чергові російські фейки щодо наступу на Київ. Тоді ж завляли, що наразі загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі немає, оскільки Росія не має там достатньо сил. У ГУР МІноборони також називали повідомлення про новий наступ на Київ безпідставними.
- Пізніше, в квітні, президент Володимир Зеленський також заявляв, що загрози з Білорусі наразі немає. Він також запевняв, Харківська область захищена, але не від повітряних атак ворога. Тим часом росіяни продовжують поширювати інформацію про новий наступ на Харків. Це супроводжується фактично щоденними повітряними атаками на місто. Окрім Харкова, обстрілів зазнають і інші населені пункти області. На багатьої ділянках тривають бойові дії.
- Тим часом Польща в межах програми "Східний щит" планує підтопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю. На східному кордоні також зведуть укріплення. Зазначалося, що Польща витратить $400 млн, аби зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним".