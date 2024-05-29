Мешканець Чернігівської області загинув у власному будинку внаслідок обстрілу Росії

Ворог вдарив по будинку з міномета.

Російська армія вбила 48-річного мешканця Чернігівської області.

Ворог обстріляв прикордонну Семенівську громаду мінометом. Унаслідок обстрілу у власній оселі загинув чоловік, повідомили в МВС.

"Унаслідок російського мінометного обстрілу 48-річний місцевий мешканець зазнав тяжких травм – уламок боєприпасу пробив стіну будинку і влучив йому у голову. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні", – йдеться у повідомленні.