Мешканець Чернігівської області загинув у власному будинку внаслідок обстрілу Росії

Російська армія вбила 48-річного мешканця Чернігівської області.
Ворог обстріляв прикордонну Семенівську громаду мінометом. Унаслідок обстрілу у власній оселі загинув чоловік, повідомили в МВС.
"Унаслідок російського мінометного обстрілу 48-річний місцевий мешканець зазнав тяжких травм – уламок боєприпасу пробив стіну будинку і влучив йому у голову. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні", – йдеться у повідомленні.
- Чернігівська та Сумська області продовжують зазнавати обстрілів з російської території.
- Також ворог перекидає туди диверсійні групи.
- На думку секретаря оборонного комітету Верховної Ради Романа Костенка, Росія так чи інакше спробує наступати на Сумську і Чернігівську області.
- У прикордонній службі говорили, що наразі Росія не має ресурсів для просування вглиб території, але наступ на Сумську область не можна виключати.