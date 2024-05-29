За добу РФ вбила 3 жителів Донеччини, ще 14 поранені

Протягом 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донецької області.
Як повідомив начальник Донецької ОВА, двоє осбі загинули у Торецьку, одна людина – у Селидовому.
Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Ввечері 28 травня російські війська атакували трьома авіабомбами Торецьк у Донецькій області. Росіяни поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста.
- Також шестеро людей, серед них дитина, поранені внаслідок удару по Олексієво-Дружківці. Росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції.