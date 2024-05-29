Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу РФ вбила 3 жителів Донеччини, ще 14 поранені

Двоє осіб загинули у Торецьку, одна особа у Селидовому

За добу РФ вбила 3 жителів Донеччини, ще 14 поранені
Фото ілюстративне
Фото: Донецька обласна прокуратура

Протягом 28 травня  росіяни вбили 3 жителів Донецької області.

Як повідомив начальник Донецької ОВА, двоє осбі загинули у Торецьку, одна людина – у Селидовому.

Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies