За добу РФ вбила 3 жителів Донеччини, ще 14 поранені

Двоє осіб загинули у Торецьку, одна особа у Селидовому

Протягом 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донецької області.

Як повідомив начальник Донецької ОВА, двоє осбі загинули у Торецьку, одна людина – у Селидовому.

Ще 14 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.