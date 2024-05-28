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Окупанти скинули на місто Донеччини півторатонну бомбу, троє осіб поранено

Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 – майже повністю знищені.

Окупанти скинули на місто Донеччини півторатонну бомбу, троє осіб поранено
Наслідки атаки на Донеччину,фото ілюстративне
Фото: Донецька ОВА

Троє людей поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Олексієво-Дружківці. Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. 

Як повідомив начальник Донецької ОВФ Вадим Філашкін, легкі поранення отримала дитина. Вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню.

Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 – майже повністю знищені.

Триває ліквідація пожеж. 

"Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали", – додав Філашкін. 

Він зазначив, що також подали заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги, щоб кожна постраждала сім'я отримала  грошову виплату.

  • За минулу добуна Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 3 отримали поранення. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти області. 
  • Ворог за добу здійснив скидання 83 керованих авіабомб на сході України, тоді як по всій лінії фронту нарахували до 98 КАБів.
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