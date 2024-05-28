Окупанти скинули на місто Донеччини півторатонну бомбу, троє осіб поранено

Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 – майже повністю знищені.

Троє людей поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Олексієво-Дружківці. Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції.

Як повідомив начальник Донецької ОВФ Вадим Філашкін, легкі поранення отримала дитина. Вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню.

Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 – майже повністю знищені.

Триває ліквідація пожеж.

"Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали", – додав Філашкін.

Він зазначив, що також подали заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги, щоб кожна постраждала сім'я отримала грошову виплату.