Окупанти скинули на місто Донеччини півторатонну бомбу, троє осіб поранено

Троє людей поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Олексієво-Дружківці. Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції.
Як повідомив начальник Донецької ОВФ Вадим Філашкін, легкі поранення отримала дитина. Вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню.
Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 – майже повністю знищені.
Триває ліквідація пожеж.
"Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали", – додав Філашкін.
Він зазначив, що також подали заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги, щоб кожна постраждала сім'я отримала грошову виплату.
- За минулу добуна Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 3 отримали поранення. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти області.
- Ворог за добу здійснив скидання 83 керованих авіабомб на сході України, тоді як по всій лінії фронту нарахували до 98 КАБів.