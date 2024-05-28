У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 202 людини, у тому числі 17 дітей.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 3 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. Курахівська громада 6 разів потрапляла під обстріли: 4 рази Курахове, 1 раз Гірник і Новоселидівка – без жертв.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у громаді зруйновано 2 будинки у Торському. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.

Бахмутський район. У Калинівці Часовоярської громади загинула людина. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Зазначимо, що вночі ППО збила російські ударні БпЛА в трьох областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies