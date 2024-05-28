Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 202 людини, у тому числі 17 дітей.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Курахівська громада 6 разів потрапляла під обстріли: 4 рази Курахове, 1 раз Гірник і Новоселидівка – без жертв.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у громаді зруйновано 2 будинки у Торському. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.

Бахмутський район. У Калинівці Часовоярської громади загинула людина. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Зазначимо, що вночі ППО збила російські ударні БпЛА в трьох областях.