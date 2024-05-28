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Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області

Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та інші об'єкти.

Двоє людей поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок учорашніх російських обстрілів Херсонської області поранені двоє людей.

Під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани та Херсон. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватних будинки. Було зафіксоване влучання в навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту. Побиті господарча споруда та приватний автомобіль", – йдеться у повідомленні.

  • На лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області ворог не відмовляється від спроб витіснити захисників.
  • Бої тривають у районі населеного пункту Кринки.
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