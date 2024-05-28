"Укрзалізниця" планує зробити вокзал у Львові безбар'єрним

Реконструкція поки перебуває на стадії проєктування.

"Укрзалізниця" запланувала реконструкцію львівського вокзалу. 31 травня державний перевізник має намір провести консультації з цього питання за участю проєктних та архітектурних організацій.

Як пояснює компанія на своїй сторінці у Facebook, головна мета змін - зробити вокзал у Львові безбар'єрним. Відповідна програма щодо вільного доступу громадян з інвалідністю та маломобільних груп населення до залізничних об'єктів стартувала минулоріч.

В "Укрзалізниці" вважають, що львівський вокзал має високий пріоритет забезпечення безбар'єрності, адже Львів став "одним із ключових медичних хабів країни". Високі перони зможуть гарантувати комфорт пересування для поранених військових та ветеранів, які щодня прибувають до міста.

Окрім перебудови платформ, в рамках проєкту також мають бути побудовані ліфти та реконструйовані тунелі, які ведуть з будівлі вокзалу до потягів.