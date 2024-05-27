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Російські окупанти знесли в Криму пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку

Найімовірніше, пам'ятник знесли напередодні 18 травня. 

Російські окупанти знесли в Криму пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку
Пам'ятник генералу Петру Григоренку в Сімферополі, 2012 рік
Фото: Вікіпедія/Kamelot

Росіяни знесли в Сімферополі, в тимчасово окупованому Криму, пам'ятник генералу-дисиденту Петру Григоренку. 

Про це повідомляє Суспільне Крим з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

"Прибрали його (пам'ятник — ред.), найімовірніше, напередодні 18 травня. Він був не в дуже помітному місці і люди могли не помітити. Можливо, там настільки всі залякані цією (окупаційною — ред.) "владою", що люди бояться навіть щось розповісти", — розказав Умеров.

Він зазначив, що Григоренко дуже активно підтримував кримських татар у їхній боротьбі за повернення на Батьківщину з депортації, їздив на судебні процеси Мустафи Джемілєва, відвідував один із судових процесів у Ташкенті.

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В свою чергу, кримські татари навідувались до Петра Григоренка, він запрошував їх пожити у своєму домі та підтримував всім, чим міг.

Ільмі Умеров наголосив, що окупанти борються із українською спадщиною ще жорстокіше, ніж із кримськотатарською.

"Їх (окупантів — ред.) турбує все: школи українські, класи українські, мова українська, а тут цілий генерал... Вони знищують усе українське навіть ще жорстокіше, ніж кримськотатарське. Українські школи зникли повністю, кримськотатарські збереглися, але в іншій формі. До окупації Криму це були школи з кримськотатарською мовою навчання, а тепер це школи для кримських татар з російською мовою навчання. Вже кримськотатарських шкіл немає, але є школи, які ми створювали, куди за звичкою, за інерцією йдуть кримські татари, хоча там уже навчання кримськотатарською немає", — розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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