Тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо прийому інструкторів, - Міноборони

Міноборони та Генштаб почали внутрішню роботу над відповідними документами з цього питання.

Пресслужба Міноборони дала розʼяснення щодо прийому в Україні інструкторів з країн-партнерів.

“Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання”, - йдеться у повідомленні.

Міноборони нагадало, що з лютого 2024 року Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.

“Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення”, - запевнили у міністерстві.