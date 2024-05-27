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Тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо прийому інструкторів, - Міноборони

Міноборони та Генштаб почали внутрішню роботу над відповідними документами з цього питання.

Тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо прийому інструкторів, - Міноборони
Міноборони уточнило ситуацію щодо прийому в Україні іноземних інструкторів
Фото: Міноборони

Пресслужба Міноборони дала розʼяснення щодо прийому в Україні інструкторів з країн-партнерів.

“Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання”, - йдеться у повідомленні.

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Міноборони нагадало, що з лютого 2024 року Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.

“Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення”, - запевнили у міністерстві.

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