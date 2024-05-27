Тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо прийому інструкторів, - Міноборони

Пресслужба Міноборони дала розʼяснення щодо прийому в Україні інструкторів з країн-партнерів.
“Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання”, - йдеться у повідомленні.
Міноборони нагадало, що з лютого 2024 року Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.
“Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення”, - запевнили у міністерстві.
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав ініціативу Франції щодо відправлення в Україну її інструкторів для підготовки українських військових.
- Згодом Міноборони Франції повідомило, що навчання на українській землі є одним з напрямів, що обговорюються.