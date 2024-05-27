Сирський повідомив про дозвіл інструкторам із Франції приїхати в Україну. Париж каже – приїзд лише обговорюють (оновлено)

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав ініціативу Франції щодо відправлення в Україну її інструкторів для підготовки українських військових. Про це повідомив після відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", – заявив генерал Сирський.

Головнокомандувач вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

"Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", – додав Головком.

Оновлення. Міністерство оборони Франції в коментарі BFM не підтвердило інформацію про відправку своїх інструкторів в Україну. Це рішення наразі лише обговорюють.

Міністерство не назвало точної дати сказало, що "навчання на українській землі є одним із проєктів, які обговорюють після конференції з підтримки України, скликаної Президентом Республіки 26 лютого".

!Трек, який продовжує бути предметом роботи з українцями, зокрема для розуміння їхніх точних потреб", – сказали в Міноборони.