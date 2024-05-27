Сирський повідомив про дозвіл інструкторам із Франції приїхати в Україну. Париж каже – приїзд лише обговорюють (оновлено)

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав ініціативу Франції щодо відправлення в Україну її інструкторів для підготовки українських військових. Про це повідомив після відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.
"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", – заявив генерал Сирський.
Головнокомандувач вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
"Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", – додав Головком.
Оновлення. Міністерство оборони Франції в коментарі BFM не підтвердило інформацію про відправку своїх інструкторів в Україну. Це рішення наразі лише обговорюють.
Міністерство не назвало точної дати сказало, що "навчання на українській землі є одним із проєктів, які обговорюють після конференції з підтримки України, скликаної Президентом Республіки 26 лютого".
!Трек, який продовжує бути предметом роботи з українцями, зокрема для розуміння їхніх точних потреб", – сказали в Міноборони.
- Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.
- Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу. "Це перший раз я про це говорю, до речі, коли ми відправляли туди війська, і наші хлопці повертались, дякуючи тренувальним місіям різних країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тренувань тут. І цей процес в два рази довший між моментом людини, яку ви відправляєте на тренування, і можливістю прийти на поле бою. Тому сама пропозиція, що давайте скоротимо час, давайте тренувальну місію проводити одразу в Україні, адаптуючись до стану війни, який є. Я тут нічого не бачу поганого, я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси", – сказав президент.
- Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових, не збираються.