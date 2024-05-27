Зеленський домовився з президентом Литви щодо безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський домовився з литовським колегою Гітанасом Науседою щодо підписання найближчим часом двосторонньої безпекової угоди.

Український президент провів із ним розмову дорогою до Іспанії, де він нині перебуває з візитом. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО. Литва та Президент Наусєда особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки", – прокоментував Володимир Зеленський.

Український і литовський президенти бачилися 11 квітня в Литві, на саміті Тримор'я.

Науседа наразі знову виграв на президентських виборах – його підтримали близько 75% громадян. Його суперницею була прем'єрка Інгріда Шимоніте. Обидва кандидати підтримують Україну.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

Відтоді Україна уклала дев'ять таких угод, зокрема з Латвією. Сьогодні Іспанія може стати десятою.