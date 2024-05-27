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​За пропозицією Чехії ЄС вніс у "санкційний список" Медведчука, Марчевського і "Голос Європи"

Тепер Медведчук і Марчевський не зможуть в'їхати до всіх держав-членів Євросоюзу. 

​За пропозицією Чехії ЄС вніс у "санкційний список" Медведчука, Марчевського і "Голос Європи"
Віктор Медведчук
Фото: Lb.ua

Сьогодні, у понеділок, 27 травня за пропозицією Чехії до санкційного списку Євросоюзу потрапили державний зрадник Віктор Медведчук, проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112" Артем Марчевський і ресурс "Голос Європи".

Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії у соцмережі Х.

Як зазначили у чеському міністерстві, першою внесеною організацією стала компанія "Голос Європи" як "інструмент російської пропаганди, за допомогою якої Росія намагалася вплинути, зокрема, на вибори до Європарламенту".

"Під санкції також потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу", – зазначили в МЗС. 

Всі обмеження, які Чехія до них уже застосувала, тепер дійсні для інших 26 країн-членів ЄС.

Тепер Медведчук і Марчевський не зможуть в'їхати до всіх держав-членів Євросоюзу. Також їм заборонений і транзит їхньою територією. Усі фонди й економічні ресурси всіх трьох суб'єктів ЄС заморожено.

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