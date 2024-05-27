​За пропозицією Чехії ЄС вніс у "санкційний список" Медведчука, Марчевського і "Голос Європи"

Сьогодні, у понеділок, 27 травня за пропозицією Чехії до санкційного списку Євросоюзу потрапили державний зрадник Віктор Медведчук, проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112" Артем Марчевський і ресурс "Голос Європи".
Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії у соцмережі Х.
Як зазначили у чеському міністерстві, першою внесеною організацією стала компанія "Голос Європи" як "інструмент російської пропаганди, за допомогою якої Росія намагалася вплинути, зокрема, на вибори до Європарламенту".
"Під санкції також потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу", – зазначили в МЗС.
Всі обмеження, які Чехія до них уже застосувала, тепер дійсні для інших 26 країн-членів ЄС.
Тепер Медведчук і Марчевський не зможуть в'їхати до всіх держав-членів Євросоюзу. Також їм заборонений і транзит їхньою територією. Усі фонди й економічні ресурси всіх трьох суб'єктів ЄС заморожено.
1/2 Úspěch #CeskaDiplomacie!— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) May 27, 2024
❗️ Na sankční seznam Evropské unie se na návrh Česka 🇨🇿 dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu.
❗️ Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU. 🇪🇺
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- Нещодавно у Чехії попереджали про те, що дезінформація РФ є загрозою для майбутніх виборів у ЄС. Таких висновків дійшли після нещодавніх викриттів щодо діяльності медіа-компанії Voice of Europe, яка поширювала російську пропаганду в ЄС і нещодавно потрапила під санкції.
- 17 травня Рада ЄС ухвалила рішення призупинити мовлення в Євросоюзі ще чотирьох пропагандистських ЗМІ. До переліку увійшли Voice of Europe ("Голос Європи"), "РИА Новости", "Известии" і "Российская газета".
- Перед цим стало відомо, що 16 євродепутатів співпрацювали з YouTube-каналом російської пропаганди “Голос Європи”.
- Також Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа. У переліку майже 70 юридичних осіб і понад 20 медіа-компаній.
- Тим часом проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський отримав статус тимчасового захисту у Словаччині.