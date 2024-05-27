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​Середній вік українських військових – 43-45 років, є проблема з мобілізацією молоді, – Bloomberg

Останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію на фронті, але проблемою є нестача людей.

​Середній вік українських військових – 43-45 років, є проблема з мобілізацією молоді, – Bloomberg
Ілюстративне фото
Фото: poltava.to

Середній вік українських військовослужбовців перевищує 40 років, водночас мобілізувати молодь стало важче з кількох причин.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на військових Збройних сил України та волонтерів.

"Більшості людей, з якими я спілкуюся, – близько 40-45 років. Молодші, особливо молодше 30 років, зустрічаються відносно рідко", – сказав журналістам військовий експерт Павло Нарожний.

Неназваний військовий топчиновник підтвердив цифри. За його словами, середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

За словами українських захисників, які б'ються з ворогом на передовій, останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію, але проблемою є нестача людей.

Bloomberg також вважає, що в в Україні існує проблема з рекрутингом до ЗСУ.

Крім того, багато молодих людей, переміщених унаслідок бойових дій, неможливо знайти. За офіційною статистикою, яку наводить видання, лише половина з 4,5 млн переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою.

Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем.

  • 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.
  • У березні цього року всі військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ. Алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.
  • Крім того, Міноборони обговорює проведення рекрутингу до Сил оборони не загально до ЗСУ, а окремо до кожного виду військ. Це – модель, яку використовують у США. Тоді види військ конкурують за мобілізаційний ресурс, пропагують свою ідеологію.
  • У березні Десантно-штурмові війська також запустили сайт, на якому можна подати заявку на службу в будь-якій бригаді Командування.
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