Останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію на фронті, але проблемою є нестача людей.

Середній вік українських військовослужбовців перевищує 40 років, водночас мобілізувати молодь стало важче з кількох причин.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на військових Збройних сил України та волонтерів.

"Більшості людей, з якими я спілкуюся, – близько 40-45 років. Молодші, особливо молодше 30 років, зустрічаються відносно рідко", – сказав журналістам військовий експерт Павло Нарожний.

Неназваний військовий топчиновник підтвердив цифри. За його словами, середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

За словами українських захисників, які б'ються з ворогом на передовій, останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію, але проблемою є нестача людей.

Bloomberg також вважає, що в в Україні існує проблема з рекрутингом до ЗСУ.

Крім того, багато молодих людей, переміщених унаслідок бойових дій, неможливо знайти. За офіційною статистикою, яку наводить видання, лише половина з 4,5 млн переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою.

Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем.