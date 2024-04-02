Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Про йдеться на сайті Верховної Ради.

Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу та в цілому ще 30 травня 2023 року.

У картці законопроєкту зазначається, що 2 квітня документ повернуто до Верховної Ради з підписом президента.

Як зазначалося, у разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть один-три роки на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу.

Водночас перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років і необхідність щорічного прибуття їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову, а також проходження медичних оглядів (обстежень) призводить до значних фінансово-матеріальних витрат.

Також президент підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це свідчить картка законопроєкту №10062.

Він передбачає:

удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо;

запровадження можливості створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату);

створення реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який забезпечить надання онлайн-послуг військовослужбовцям;

створення порталу електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі.

Окрім того, закон посилює кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Що відбувається з законом про мобілізацію