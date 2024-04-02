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СБУ: Депутат із Тернопільщини, який служить в ЗСУ, допоміг утекти за кордон понад 70 чоловікам

Він отримав доступ до листів-обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам для ввезення із-за кордону вантажів гуманітарної допомоги.

СБУ: Депутат із Тернопільщини, який служить в ЗСУ, допоміг утекти за кордон понад 70 чоловікам
Фото: СБУ

На Тернопільщині Служба безпеки України і Держприкордонслужба ліквідували чергову схему втечі ухилянтів за кордон, яку організував військовослужбовець місцевої бригади, депутат однієї зі сільрад.

Затримання організатора схеми для &quot;ухилянтів&quot;
Затримання організатора схеми для "ухилянтів"

Як повідомляє пресслужба Управління СБУ в Тернопільській області, зловмисник, зловживаючи довірою командування військової частини, отримав доступ до листів-обґрунтувань, які підписував командир бригади волонтерам для ввезення із-за кордону вантажів гуманітарної допомоги підрозділам ЗСУ.

Солдат виготовляв підроблені листи-обґрунтування, вписуючи до сфальсифікованих документів замість прізвищ реальних волонтерів анкетні дані ухилянтів. Тоді на підставі підроблених листів таких осіб включали до системи «Шлях», і вони безперешкодно виїжджали за межі України нібито з метою перевезення гуманітарних вантажів.

Упродовж липня 2022 – січня 2023 років за цієї схемою втекли з держави понад 70 чоловіків призовного віку.

Організатор «схеми» отримав підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України.  Також вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Зловмисникові загрожує до 7 років позбавлення волі.

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