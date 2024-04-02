​43% українців вірять в астрологію, екстрасенсів і таро, - опитування

Більше в астрологію та вплив планет вірять жінки та літні люди.

35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили 17 лютого – 5 березня 2024 року.

Як можна бачити, віра поширена серед усіх категорій. Більше в астрологію вірять жінки (49% серед усіх опитаних), ніж чоловіки (лише 36%). Також в астрологію частіше вірять старші люди (51%) та українці з дуже низьким статком (65%).

Схожа ситуація з таро та екстрасенсами – частіше в них вірять люди віком від 40 років, які мешкають у селах або невеликих містах.

"Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є "сприятливим" середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. Вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно "спрощують" дотик українців до астрологів, віщунок тощо", – прокоментував результати долслідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.