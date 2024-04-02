​43% українців вірять в астрологію, екстрасенсів і таро, - опитування

35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, 15% – у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили 17 лютого – 5 березня 2024 року.
Як можна бачити, віра поширена серед усіх категорій. Більше в астрологію вірять жінки (49% серед усіх опитаних), ніж чоловіки (лише 36%). Також в астрологію частіше вірять старші люди (51%) та українці з дуже низьким статком (65%).
Схожа ситуація з таро та екстрасенсами – частіше в них вірять люди віком від 40 років, які мешкають у селах або невеликих містах.
"Кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є "сприятливим" середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія. Вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно "спрощують" дотик українців до астрологів, віщунок тощо", – прокоментував результати долслідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
- У 2012 році Верховна Рада заборонила рекламу "володарів надприродних здібностей" у ЗМІ. До цього рішення парламентарі йшли довго: перший законопроєкт про заборону реклами ворожок був зареєстрований ще в квітні 2010 року, причому він передбачав заборону не лише реклами, а й самої діяльності екстрасенсів. Законопроєкт не був схвалений, а слідом за ним у парламенті зареєстрували новий, що стосувався лише реклами.