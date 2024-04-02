Фото: Леся Падалка На місці аварії

У Дарницькому районі столиці унаслідок виток з колектора провалилася частина ділянки автомобільної дороги. Аварія сталася 1 квітня на перетині вулиць Горлівська і Архітектора Вербицького. Зараз на місці працює аварійна служба “Київводоканалу”, тривалість робіт може сягнути кількох місяців.

Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка

Аварія сталася на місці вузлового з'єднання магістрального Новодарницького колектора (діаметр 3 м) і додаткового, який обслуговує кілька мікрорайонів Харківського масиву. Менший колектор під впливом корозії зазнав пошкоджень, і в стоки потрапляли пісок і ґрунти. Через вимивання ґрунтів над трубою утворилася порожнина і, як наслідок, провалилося дорожнє покриття. Зараз працівники “Київводоканалу” досліджують ступінь пошкодження обох колекторів. Ліквідація аварії фактично почнеться пізніше, після дослідження ділянки.

На час обстеження і подальших робіт аварійна ділянка колектора, над яким провалилася земля, працювати не може. “Водоканал” налагодив зовнішню перекачку вмісту додаткового колектора в магістральний, Новодарницький. На місці встановлений насос, який качає нечистоти по трубі на ділянці кількадесят метрів.

Коли закінчаться аварійні роботи – комунальники прогнозів не дають.

Фото: Леся Падалка Нечистоти перекачують по землі

Фото: Леся Падалка

“Наразі ми лише досліджуємо труби, а самі роботи почнуться потім, після тендерів”, – пояснив LB керівник аварійної бригади. За його оцінками, це може тривати щонайменше декілька місяців.

Аварія по Новодарницькому колекторі – вже третя за останні сім років. В 2017 році КМДА замовила ремонт цього колектора за 430 млн грн, а в 2020 році збільшила вартість робіт по цьому об'єкту до 1,2 млрд грн.

Фото: Леся Падалка Попередня аварія

Але початок робіт в 2017 році “збігся” з аварією – провалилася ділянка дороги над колектором по вулиці Тростянецькій, причому сталося це просто під трамвайними коліями - дивом минулося без жертв. Потім кілька років колектор стояв відкритий відразу в кількох місцях по вулиці Горлівській, становлячи небезпеку для місцевих мешканців і псуючи повітря випарами. А в жовтні 2020 року під час робіт “Київводоканалу” сталася ще одна аварійна ситуація, яка забрала життя одного з працівників КП.

І навіть після цього колектор не закрили, ями глибиною шість метрів стояли відкритими посеред мікрорайону. А ремонт Новодарницького колектора так і не завершився. Лише після численних звернень до Дарницької РДА від мешканців будинку поруч з розкриттям (на фото) в 2023 році колектор “запломбували”. Це убезпечило людей, які їздять і ходять по Горлівській, проте ділянка лишається аварійною: як розказали LB місцеві мешканці, їх будинок (Харківське шосе, 154) потроху просідає, поруч постійні провали асфальтового покриття і аварії на тепломережах. Зараз, після чергового прориву колектора і просідання дороги над ним, мешканці почуваються в ще більшій небезпеці.