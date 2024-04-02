Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві прорвало колектор, ремонт якого почали сім років тому і не довели до кінця

Через аварію відходи кількох мікрорайонів перекачуватимуть наземним способом.

На місці аварії
Фото: Леся Падалка
На місці аварії

У Дарницькому районі столиці унаслідок виток з колектора провалилася частина ділянки автомобільної дороги. Аварія сталася 1 квітня на перетині вулиць Горлівська і Архітектора Вербицького. Зараз на місці працює аварійна служба “Київводоканалу”, тривалість робіт може сягнути кількох місяців.

Фото: Леся Падалка
Фото: Леся Падалка

Аварія сталася на місці вузлового з'єднання магістрального Новодарницького колектора (діаметр 3 м) і додаткового, який обслуговує кілька мікрорайонів Харківського масиву. Менший колектор під впливом корозії зазнав пошкоджень, і в стоки потрапляли пісок і ґрунти. Через вимивання ґрунтів над трубою утворилася порожнина і, як наслідок, провалилося дорожнє покриття. Зараз працівники “Київводоканалу” досліджують ступінь пошкодження обох колекторів. Ліквідація аварії фактично почнеться пізніше, після дослідження ділянки.

На час обстеження і подальших робіт аварійна ділянка колектора, над яким провалилася земля, працювати не може. “Водоканал” налагодив зовнішню перекачку вмісту додаткового колектора в магістральний, Новодарницький. На місці встановлений насос, який качає нечистоти по трубі на ділянці кількадесят метрів.

Коли закінчаться аварійні роботи – комунальники прогнозів не дають.

Нечистоти перекачують по землі
Фото: Леся Падалка
Нечистоти перекачують по землі

Фото: Леся Падалка

“Наразі ми лише досліджуємо труби, а самі роботи почнуться потім, після тендерів”, – пояснив LB керівник аварійної бригади. За його оцінками, це може тривати щонайменше декілька місяців.

Аварія по Новодарницькому колекторі – вже третя за останні сім років. В 2017 році КМДА замовила ремонт цього колектора за 430 млн грн, а в 2020 році збільшила вартість робіт по цьому об'єкту до 1,2 млрд грн.

Попередня аварія
Фото: Леся Падалка
Попередня аварія

Але початок робіт в 2017 році “збігся” з аварією – провалилася ділянка дороги над колектором по вулиці Тростянецькій, причому сталося це просто під трамвайними коліями - дивом минулося без жертв. Потім кілька років колектор стояв відкритий відразу в кількох місцях по вулиці Горлівській, становлячи небезпеку для місцевих мешканців і псуючи повітря випарами. А в жовтні 2020 року під час робіт “Київводоканалу” сталася ще одна аварійна ситуація, яка забрала життя одного з працівників КП.

І навіть після цього колектор не закрили, ями глибиною шість метрів стояли відкритими посеред мікрорайону. А ремонт Новодарницького колектора так і не завершився. Лише після численних звернень до Дарницької РДА від мешканців будинку поруч з розкриттям (на фото) в 2023 році колектор “запломбували”. Це убезпечило людей, які їздять і ходять по Горлівській, проте ділянка лишається аварійною: як розказали LB місцеві мешканці, їх будинок (Харківське шосе, 154) потроху просідає, поруч постійні провали асфальтового покриття і аварії на тепломережах. Зараз, після чергового прориву колектора і просідання дороги над ним, мешканці почуваються в ще більшій небезпеці.

Фото: Леся Падалка
Фото: Леся Падалка
Фото: Леся Падалка
Фото: Леся Падалка

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies