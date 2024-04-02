Мінреінтеграції попередило про збільшення випадків шахрайства під виглядом міжнародної допомоги

Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України попередило, що останнім часом почастішали спроби шахрайських дій, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів.

Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Міжнародна організація з міграції наголошує, що ніколи не слід використовувати гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги.

Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Зокрема, ніколи не надавайте таку інформацію:

тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);

пін-код картки;

логін та пароль для інтернет-банкінгу;

коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Якщо вам відомі випадки шахрайства, повідомляйте про це на сайті Кіберполіції за посиланням.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які наживалися на зборах грошей для ЗСУ. Злочинці ошукати близько ста осіб, які збирати гроші для української армії. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйони гривень.