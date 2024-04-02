Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
Буданов: росіяни для запуску ракет використовують літаки Ту-95 та Ту-22, а от Ту-160 не застосовують уже давно
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
ЗСУ відбили одну з наймасштабніших танкових атак за час війни, — Forbes
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
У РФ горить великий оборонний завод "Уралмаш"
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Снаряди, бомби і БпЛА. Париж нарощує зусилля
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
Джонсон заявив про "важливі нововведення" у пакеті допомоги для України, згадавши про кредит
ГоловнаСуспільствоПодії

Мінреінтеграції попередило про збільшення випадків шахрайства під виглядом міжнародної допомоги

Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Мінреінтеграції попередило про збільшення випадків шахрайства під виглядом міжнародної допомоги
Фото: pixabay

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України попередило, що останнім часом почастішали спроби шахрайських дій, замаскованих під надання грошової допомоги від міжнародних донорів. 

Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію на грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.

Міжнародна організація з міграції наголошує, що ніколи не слід використовувати гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги. 

Не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Зокрема, ніколи не надавайте таку інформацію:

  • тризначний номер на звороті картки (CVV/CVC-код);
  • пін-код картки;
  • логін та пароль для інтернет-банкінгу;
  • коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Якщо вам відомі випадки шахрайства, повідомляйте про це на сайті Кіберполіції за посиланням.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які наживалися на зборах грошей для ЗСУ. Злочинці ошукати близько ста осіб, які збирати гроші для української армії. Загальна сума завданих збитків становить 1,3 мільйони гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies